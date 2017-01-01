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История Самары: 1 января. В России появилась новая губерния - Самарская (1851), введен в строй Жигулевский пивзавод (1881), город открыли для иностранцев (1991)
1 января 1851г. на карте России появилась новая - Самарская губерния. В состав ее вошли уезды, прежде входившие в состав Оренбургской, Саратовской, Симбирской губерний, а также лежавшие на левом берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов. * 1 января 1881г. Введен в строй Жигулевский пивоваренный завод. Жигулевский пивоваренный завод был основан австрийским подданным Альфредом фон Вакано. Предприятие строилось 34 года. * 1 января 1991 г. город Куйбышев открыт для посещения иностранными гражданами.Читать далее »