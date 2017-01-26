26 января (Ермилов день). В календаре народных примет много записей о том, как домашние питомцы, которые всегда жили рядом с человеком, помогали определить, какой будет погода в ближайшее время. Оно и понятно, ведь ни интернета, ни FM-радио под рукой не было, а интерес к погоде не всегда был просто праздный.