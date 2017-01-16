Штормовое предупреждение В период 16-20 января 2017 года местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода …Подробнее »
История Самары: 16 января. Первая фотография (1866), и хороший новый ресторан в Самаре (1911), торжественный пуск первой очереди мясокомбината (1940)
16 января 1866 прусский подданный Август Бах получил разрешение на открытие первого в Самаре фотографического заведения, просуществовавшего до 1890 года. * 16 января 1911г. при самарской гостинице "Бристоль" на улице Дворянской (ныне Куйбышевская) открыт ресторан. * 16 января 1940 г. в Куйбышеве состоялся торжественный пуск первой очереди крупнейшего в области мясокомбината.Читать далее »