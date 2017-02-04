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История Самары: 4 февраля. Расправа с пугачевцами (1774), местный механик изобрел новый вид двигателя внутреннего сгорания (1925) , трагически погиб известный конструктор И.Бережной (1981)

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4 февраля 1774 г. всех бунтовщиков-пугачевцев отправляли в Казань, а прочих приводили к присяге и подписи, что они будут верными Императрице. Взятие Самары и суровое наказание бунтовщиков полностью подчинило этот город правительству. * 4 февраля 1925 г. Самарский механик И.С.Рыжов изобрел новый вид двигателя внутреннего сгорания. Он имеет на него патент, средствами на изготовление модели, однако, не располагает. Рыжов работает на второй фабрике по изготовлению спортивно-гимнастических принадлежностей. * 4 февраля1981г. в Москве взрывом в служебной машине был убит начальник Куйбышевского конструкторского бюро автоматических систем (ККБАС) доктор физико-математических наук Игорь Александрович Бережной. В ходе следствия было установлено, что ему в тот день передали взрывное устройство, замаскированное под коробку с лекарствами.

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Народные приметы

Тимофей-полузимник. Народные приметы на 4 февраля

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Крепкие морозы, которые бывали в этот день назывались Тимофеевскими. Но сейчас погода меняется и пока морозы нам не грозят. 4 февраля (Тимофей-полузимник) Этот день считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», ‐ как говорили наши предки). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоит, похолодать может в любой момент. О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди ‐ Тимофея дожди». Если в этот день в полдень видно солнце, то весна будет ранняя. Чем больше выпадет снега, тем выше урожай зерновых. Еще народные приметы на этот день: Если в этот день метет метель, то так с неделю продлится.

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