Согласно поверью, в Гордеев день нельзя хвастаться ни своим добром, ни здоровьем, ни детушками - все Гордей отнимет: "Сатана гордился - с неба свалился! Фараон гордился - в море утопился! А мы гордимся - куда годимся?" Еще в записях народного календаря, примет и фольклора Руси отмечено, что в этот день принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Там еще описывается жуткая история про голодных ведьм, которые в этот день, возвращаясь с гулянья, доят коров с такой силой, что те погибают. Потому и старались их защитить и укрепить. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем. А мы не будем пугать вас страшилками, пусть даже и старинными.