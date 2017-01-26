Комментарий специалиста В первой половине рабочей недели над Средним Поволжьем будет господствовать циклонический вихрь со …Подробнее »
История Самары: 26 января. Чем гектограф отличается от ксерокса, и причем тут Самара? (1876), улица Дворянская стала Советской, а затем стала носить имя Куйбышева (1935)
Самара очень зорко следила за всевозможным новинками науки и техники своего времени. Вот на картинке реклама новой техники 1876 года, и тут же новость из Самары: 26 января 1876г. Губернский секретарь Григорий Егорович Курбатов получил разрешение на торговлю гектографами. (Гектограф ‐ тип копировального аппарата. Гектография ‐ получение копий при помощи гектографа. Гектографическая печать применялась для дешёвого быстрого тиражирования материалов невысокого качества.) * 1935 год. Крайком ВКП(б), крайисполком и крайпрофсовет с целью увековечения памяти В.В.Куйбышева приняли постановление о присвоении имени В.В.Куйбышева Самарскому железнодорожному ремонтному заводу (Сажерез), Самарскому индустриальному институту, а также о переименовании ул. Советской в Самаре в Куйбышевскую, Кротовского сельского района в Куйбышевский. 1 февраля 1935 г. СНК СССР утвердил постановление краевых органов.Читать далее »