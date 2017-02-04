Крепкие морозы, которые бывали в этот день назывались Тимофеевскими. Но сейчас погода меняется и пока морозы нам не грозят. 4 февраля (Тимофей-полузимник) Этот день считается серединой зимы («Тимофей сшибает рог зиме», ‐ как говорили наши предки). Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоит, похолодать может в любой момент. О морозах складывали поговорки, например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди ‐ Тимофея дожди». Если в этот день в полдень видно солнце, то весна будет ранняя. Чем больше выпадет снега, тем выше урожай зерновых. Еще народные приметы на этот день: Если в этот день метет метель, то так с неделю продлится.