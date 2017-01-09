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История Самары: 9 января. Как понять душу народа? Вышел сборник "Народные поверья в Самарской губернии" (1854), при главной губернской тюрьме был организован огород (1852), открылась фабрика-кухня завода им. Масленникова (1932)

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Не зря говорится, чтобы понять народ, надо посмотреть что он любит и над чем смеется. Можно к этому всерьез относиться, можно посмеиваться, но знать не помешает: "Курица, поющая петухом, предворяет в доме несчастье. А чтобы предупредить его, надобно курицу заколоть, и тогда говорят: она пела на свою голову. Первым выпавшим снегом девушки умываются, веря, что от этого лицо их делается чище и румянее." - "Народные поверья в Самарской губернии" были напечатаны 9 января 1854г.

1852 Создан губернский попечительный комитет о тюрьмах. Целью его названо "нравственное исправление содержащихся под стражей преступников".
1932 Газеты сообщили об открытии крупнейшей в крае фабрики-кухни завода имени Масленникова.

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Народные приметы

Стефанов день. Народные приметы на 9 января

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Стефан считался покровителем домашнего скота, особенно лошадей, потому и особое внимание к ним было, их поили через серебро - водой, пропущенной через серебряное сито. В народном календаре примет и фольклора Руси отмечено, что в этот день нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор, угощали, увещевали, потчевали. В старину на Руси говаривали: «В пастухи наймешься - вся деревня у тебя в долгу».

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