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История Самары: 29 января. Принят план радиофикации региона (1927), первый агрегат ГЭС поставлен под нагрузку (1955), принят в эксплуатацию Дворец культуры «Звезда» (1969)

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29 января 1927 года в Самаре открылся первый губернский съезд радиолюбителей. З5 его участников разработали и приняли план радиофикации края. Кстати, радиовещание в Самаре началось в январе 1927 г. * 29 января 1955г. введен в действие и поставлен под промышленную нагрузку первый агрегат Куйбышевской ГЭС. * 29 января 1969г. в Куйбышеве принят в эксплуатацию Дворец культуры «Звезда» с концертным, кино- и лекционным залами.

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Народные приметы

Петр-полукорм. Народные приметы на 29 января

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В этот день можно помечтать о жаре. Мороз в этот день ‐ предвестник летней жары. Хорошо, если сбудется! 29 января (Петр-полукорм), значит домашней живностью съедена половина зимнего корма. Коли в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть доброму урожаю. В старину на Руси поговаривали: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синен и звонец доведут хлебу конец» Непривычно смотрятся сегодня заметки о том, чем и как жил простой народ. Жили от хлеба до хлеба, от урожая до урожая. Надеяться было не на кого. Да и сегодня, похоже на то. Хоть и по-другому живем, но понять можно, как люди строили жизнь.

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