В этот день можно помечтать о жаре. Мороз в этот день ‐ предвестник летней жары. Хорошо, если сбудется! 29 января (Петр-полукорм), значит домашней живностью съедена половина зимнего корма. Коли в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть доброму урожаю. В старину на Руси поговаривали: «Коль есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а синен и звонец доведут хлебу конец» Непривычно смотрятся сегодня заметки о том, чем и как жил простой народ. Жили от хлеба до хлеба, от урожая до урожая. Надеяться было не на кого. Да и сегодня, похоже на то. Хоть и по-другому живем, но понять можно, как люди строили жизнь.