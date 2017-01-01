Вот и наступил самый главный праздник, таковым его, без сомнения, считают в каждой семье. Новый год - одно из главных событий в жизни человека. По первому дню года старались узнать о погоде следующих дней и месяцев, об урожае, о судьбе своей и близких людей в наступившем году. Верили, что если на Новый год что-то произойдет хорошее, то так будет еще не раз, если первый день будет веселым, то и весь год будет таким.