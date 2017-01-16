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История Самары: 16 января. Первая фотография (1866), и хороший новый ресторан в Самаре (1911), торжественный пуск первой очереди мясокомбината (1940)

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16 января 1866 прусский подданный Август Бах получил разрешение на открытие первого в Самаре фотографического заведения, просуществовавшего до 1890 года. * 16 января 1911г. при самарской гостинице "Бристоль" на улице Дворянской (ныне Куйбышевская) открыт ресторан. * 16 января 1940 г. в Куйбышеве состоялся торжественный пуск первой очереди крупнейшего в области мясокомбината.

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Народные приметы

Гордеев день. Народные приметы на 16 января

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Согласно поверью, в Гордеев день нельзя хвастаться ни своим добром, ни здоровьем, ни детушками - все Гордей отнимет: "Сатана гордился - с неба свалился! Фараон гордился - в море утопился! А мы гордимся - куда годимся?" Еще в записях народного календаря, примет и фольклора Руси отмечено, что в этот день принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Там еще описывается жуткая история про голодных ведьм, которые в этот день, возвращаясь с гулянья, доят коров с такой силой, что те погибают. Потому и старались их защитить и укрепить. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем. А мы не будем пугать вас страшилками, пусть даже и старинными.

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