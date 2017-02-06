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История Самары: 5 февраля. Жених для серьезной женщины - каков он? (1911), начали строить новую электростанцию (1914), первая нефть в Самарской области, получены первые 100 литров нефти (1934), создана артель извозчиков (1937)

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5 февраля 1911 г. Объявление в "Брачной газете": Женюсь не по любви, а по расчету, не тому, где и чем жить(все живут), а тому расчету, что будущая жена будет помогать, а не мешать мне жить человеческой жизнью. Самара, предъявителю купона №011527. 5 февраля 1914 г. В связи с намечаемым открытием в городе трамвайного движения и недостаточной для этого мощности старой электростанции, власти Самары начали строить новую. Здание станции город возводил хозяйственным способом. 5 февраля 1934 г. При опробовании скважины у села Яблоневый овраг (под Сызранью) с глубины 1172 метра в Самарской области получены первые 100 литров нефти. 1937 в Куйбышеве организована промысловая артель извозчиков, в которой насчитывается всего 18 человек.

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Народные приметы

День домашних забот. Народные приметы на 5 февраля

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Во времена универсамов, гипермаркетов или просто торговых палаток надо ли знать, что думали о судьбе будущего урожая, как распределяли свои запасы на зиму, чтобы самим хватило и скотина была не голодной в стародавние времена? Кто-то, вполне возможно, скажет: Зачем? Зачем «загружать голову всякой чепухой, достаточно просто пойти и купить в любом магазине на выбор: батон, рогалик или буханку?» Так ‐ да не так. Может кто-то сталкивался с тем, что у одного производителя хлеб съешь до последней крошки, а у другого и кусок есть неохота… Мастер ‐ он во все времена главный. Потому узнавать что-то новое только на пользу. Даже, если новое ‐ это хорошо забытое старое. Как эти народные приметы. 5 февраля (Клим. Агафонник Полухлебник) День домашних забот. Наблюдали за птицами: утром кричит синица ‐ к морозу. Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет.

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