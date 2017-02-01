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История Самары: 1 февраля. Художник Ф.Буров открыл Самарскую школу живописи (1893), ул.Советская (бывшая Дворянская) стала носить имя Куйбышева (1935), турнир в Австралии выиграла Анастасия Павлюченкова (2006)

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1 февраля 1893 г. В Самаре художник Ф.Е.Буров открыл рисовальную школу. Это первая в городе школа для обучения живописи и рисованию детей из бедных семей. Среди ее воспитанников был ставший впоследствии видным живописцем К.Петров-Водкин. * 1 февраля 1935 г. Советская улица г.Куйбышева постановлением СНК СССР переименована в ул.Куйбышева. * 2006 год. 14-летняя самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала победительницей одного из турниров серии «Большого шлема» среди юниорок (до 18 лет) – Открытого чемпионата Австралии.

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Народные приметы

Макар-весноуказчик. Народные приметы на 1 февраля

Февраль

Февраль (лат. Februarius, от лат. februare ‐ чистить, в честь древнеримского ритуала очищения Februa) ‐ второй месяц Григорианского календаря. Старое русское название февраля ‐ сечень или лютень. В обычный, невисокосный год, имеет 28 дней, в високосный год ‐ 29 дней. В 1930 и 1931 в СССР февраль имел 30 дней. 1 февраля (Макарьев день) Макар-весноуказчик.

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