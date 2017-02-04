Комментарий специалиста В субботу 4 февраля ожидается сухая морозная погода, формировать которую будет поле повышенного …Подробнее »
История Самары: 4 февраля. Расправа с пугачевцами (1774), местный механик изобрел новый вид двигателя внутреннего сгорания (1925) , трагически погиб известный конструктор И.Бережной (1981)
4 февраля 1774 г. всех бунтовщиков-пугачевцев отправляли в Казань, а прочих приводили к присяге и подписи, что они будут верными Императрице. Взятие Самары и суровое наказание бунтовщиков полностью подчинило этот город правительству. * 4 февраля 1925 г. Самарский механик И.С.Рыжов изобрел новый вид двигателя внутреннего сгорания. Он имеет на него патент, средствами на изготовление модели, однако, не располагает. Рыжов работает на второй фабрике по изготовлению спортивно-гимнастических принадлежностей. * 4 февраля1981г. в Москве взрывом в служебной машине был убит начальник Куйбышевского конструкторского бюро автоматических систем (ККБАС) доктор физико-математических наук Игорь Александрович Бережной. В ходе следствия было установлено, что ему в тот день передали взрывное устройство, замаскированное под коробку с лекарствами.Читать далее »