Во времена универсамов, гипермаркетов или просто торговых палаток надо ли знать, что думали о судьбе будущего урожая, как распределяли свои запасы на зиму, чтобы самим хватило и скотина была не голодной в стародавние времена? Кто-то, вполне возможно, скажет: Зачем? Зачем «загружать голову всякой чепухой, достаточно просто пойти и купить в любом магазине на выбор: батон, рогалик или буханку?» Так ‐ да не так. Может кто-то сталкивался с тем, что у одного производителя хлеб съешь до последней крошки, а у другого и кусок есть неохота… Мастер ‐ он во все времена главный. Потому узнавать что-то новое только на пользу. Даже, если новое ‐ это хорошо забытое старое. Как эти народные приметы. 5 февраля (Клим. Агафонник Полухлебник) День домашних забот. Наблюдали за птицами: утром кричит синица ‐ к морозу. Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет.