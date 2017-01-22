22 января 1916 г. известный самарский деятель Константин Головкин оставил в «Книге отзывов» Самарского городского музея такую запись: «Мы мечтаем о расширении этого музея и превращении его в Храм науки и искусств. Мы твердо верим в светлое будущее русской земли». * 22 января 1918 года Самарский губисполком постановил: распустить все существующие в губернии продовольственные организации «как включающие буржуазные элементы». Вместо них предписывалось создать продовольственные комитеты «исключительно из представителей демократических организаций», в частности, из работников губисполкома, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, и других общественных организаций. * 22 января 1942 года была зафиксирована рекордно низкая температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в Самарском крае –43 градуса по Цельсию.