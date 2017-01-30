Комментарий специалиста В предстоящие выходные дни в Самарской губернии сохранится морозная погода с температурной аномалией …Подробнее »
История Самары: 29 января. Принят план радиофикации региона (1927), первый агрегат ГЭС поставлен под нагрузку (1955), принят в эксплуатацию Дворец культуры «Звезда» (1969)
29 января 1927 года в Самаре открылся первый губернский съезд радиолюбителей. З5 его участников разработали и приняли план радиофикации края. Кстати, радиовещание в Самаре началось в январе 1927 г. * 29 января 1955г. введен в действие и поставлен под промышленную нагрузку первый агрегат Куйбышевской ГЭС. * 29 января 1969г. в Куйбышеве принят в эксплуатацию Дворец культуры «Звезда» с концертным, кино- и лекционным залами.Читать далее »