Погода

Самара

Происшествия

Спорт

Сегодня много лет назад

История Самары: 22 января. Городскому музею прочили светлое будущее (1916), "Демократия" и "реформы" в торговле (1918), рекордные морозы в Куйбышеве –43°C (1942)

Константин Головкин и его жена (слева) с друзьями в втомобиле 1906 год

22 января 1916 г. известный самарский деятель Константин Головкин оставил в «Книге отзывов» Самарского городского музея такую запись: «Мы мечтаем о расширении этого музея и превращении его в Храм науки и искусств. Мы твердо верим в светлое будущее русской земли». * 22 января 1918 года Самарский губисполком постановил: распустить все существующие в губернии продовольственные организации «как включающие буржуазные элементы». Вместо них предписывалось создать продовольственные комитеты «исключительно из представителей демократических организаций», в частности, из работников губисполкома, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, и других общественных организаций. * 22 января 1942 года была зафиксирована рекордно низкая температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в Самарском крае –43 градуса по Цельсию.

Читать далее »

Народные приметы

Филиппов день. Народные приметы на 22 января

900x596x54bfe71d7e4cc.jpg.pagespeed.ic_.5V_91F6XQJ

Интересные наблюдения припасены на этот день в народном календаре примет и фольклора Руси. Ясная погода этого дня сулит отличный урожай. Иней на стогах - к мокрому лету. Вот осталась в памяти и хорошая пословица, которая и сегодня хоть куда: «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Читать далее »

© 1999-2017 Samaratoday