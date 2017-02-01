1 февраля 1893 г. В Самаре художник Ф.Е.Буров открыл рисовальную школу. Это первая в городе школа для обучения живописи и рисованию детей из бедных семей. Среди ее воспитанников был ставший впоследствии видным живописцем К.Петров-Водкин. * 1 февраля 1935 г. Советская улица г.Куйбышева постановлением СНК СССР переименована в ул.Куйбышева. * 2006 год. 14-летняя самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала победительницей одного из турниров серии «Большого шлема» среди юниорок (до 18 лет) – Открытого чемпионата Австралии.