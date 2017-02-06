Комментарий специалиста В субботу 4 февраля ожидается сухая морозная погода, формировать которую будет поле повышенного …Подробнее »
История Самары: 5 февраля. Жених для серьезной женщины - каков он? (1911), начали строить новую электростанцию (1914), первая нефть в Самарской области, получены первые 100 литров нефти (1934), создана артель извозчиков (1937)
5 февраля 1911 г. Объявление в "Брачной газете": Женюсь не по любви, а по расчету, не тому, где и чем жить(все живут), а тому расчету, что будущая жена будет помогать, а не мешать мне жить человеческой жизнью. Самара, предъявителю купона №011527. 5 февраля 1914 г. В связи с намечаемым открытием в городе трамвайного движения и недостаточной для этого мощности старой электростанции, власти Самары начали строить новую. Здание станции город возводил хозяйственным способом. 5 февраля 1934 г. При опробовании скважины у села Яблоневый овраг (под Сызранью) с глубины 1172 метра в Самарской области получены первые 100 литров нефти. 1937 в Куйбышеве организована промысловая артель извозчиков, в которой насчитывается всего 18 человек.Читать далее »