Не зря говорится, чтобы понять народ, надо посмотреть что он любит и над чем смеется. Можно к этому всерьез относиться, можно посмеиваться, но знать не помешает: "Курица, поющая петухом, предворяет в доме несчастье. А чтобы предупредить его, надобно курицу заколоть, и тогда говорят: она пела на свою голову. Первым выпавшим снегом девушки умываются, веря, что от этого лицо их делается чище и румянее." - "Народные поверья в Самарской губернии" были напечатаны 9 января 1854г.

1852 Создан губернский попечительный комитет о тюрьмах. Целью его названо "нравственное исправление содержащихся под стражей преступников".

1932 Газеты сообщили об открытии крупнейшей в крае фабрики-кухни завода имени Масленникова.